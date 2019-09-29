Цхинвал, 29 сентября, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Бурятский республиканский театр кукол «Ульгер» впервые приехал на гастроли в столицу Южной Осетии и уже показал театрализованное представление в жанре кукольных постановок. Об этом 28 сентября сообщает информагентство «Рес».

Cominf.org Выступление бурятского республиканского театра кукол «Ульгер»

Постановка произвела большое впечатление на детей, не видевших ранее театр кукол. Каждый номер театрализованного представления сопровождался развлекательной программой для детей, которых приглашали на сцену принять участие в танцах. «Ульгер» позже покажет зрителям Южной Осетии спектакль «Дюймовочка».