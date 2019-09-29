Вашингтон, 29 сентября, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Разведывательное сообщество США тайно изменило требования к осведомителям накануне принятия жалобы на президента США Дональда Трампа, сообщает 27 сентября консервативный американский веб-журнал The Federalist.

Дональд Трамп

Согласно новым правилам, изменения в которых нигде не были опубликованы до поступления доноса на Трампа, информатору уже не нужно быть знакомым с информацией о нарушении из первых рук. Жалоба будет принята даже если информатор только слышал о правонарушениях от других лиц. Ранее в ведомстве такие заявления считали слухами и к рассмотрению не принимали.

В свойствах файла на официальной странице администрации разведывательного сообщества указана дата загрузки новой редакции правил: 24 сентября 2019 года, то есть за несколько дней до того, как была рассекречена и обнародована поданная против Трампа жалоба.

Напомним, информатор, подавший жалобу на Дональда Трампа, якобы оказывавшего давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью дискредитации кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, указал в заявлении о том, что не был лично знаком с содержанием разговора двух президентов, однако ссылался в тексте на неназваных чиновников из Белого дома.