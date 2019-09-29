Москва, 29 сентября, 2019, 04:49 — ИА Регнум. Снижение на 13,5% количества выданных банками ипотечных кредитов относительного прошлого года зафиксировало в своем исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». Об этом 29 сентября сообщает РИА Новости.

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Рост ипотечных займов, выданных населению, замедлился в 2019 году, и эксперты бюро прогнозируют стагнацию всего сегмента ипотечного кредитования в будущем году.

«Помимо естественных процессов, таких как реализация отложенного спроса и насыщение рынка, существует вероятность того, что со вступлением в силу нововведений по расчету показателя долговой нагрузки, доля «хороших» ипотечных заемщиков, которым банки готовы будут предоставлять крупные суммы на длительных срок, существенно снизится», — сказал генеральный директор бюро Олег Лагуткин.

Центральный Банк РФ сообщал в июле о том, что коммерческие банки страны увеличили размер ипотечного портфеля на 19,6%, что составило более 7 трилл руб.

Напомним, ЦБ РФ в сентябре сообщил о то, что закредитованность населения превысила пиковые значения 2013−2014 годов.

В рамках мер по снижению роста необеспеченного потребительского кредитования ЦБ РФ планирует с 1 октября ввести показатель долговой нагрузки. Данный показатель коммерческие банки будут рассчитывать при обращении заемщика за кредитом.