Москва, 28 сентября, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Концепция развития территории Рижского железнодорожного грузового двора, расположенного на северо-востоке Москвы, будет разработана до конца 2019 года. Об этом 28 сентября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Mos.ru Рижский грузовой двор

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в проектировании будущего городского района участвуют крупнейшие архитектурные консорциумы из России, Японии, США и Нидерландов.

Он пояснил, что на месте бывшей промышленной зоны будет возведен крупный офисный центр, в котором расположатся все службы АО «РЖД». Предполагается, что на данной территории также будут построены другие офисные помещения и небольшая доля жилья.

«Перед нами стоит задача из заброшенной железнодорожной промзоны сделать полноценный благоустроенный городской квартал, приятный для жизни и отдыха», — отметил глава Стройкомплекса.

Напомним, площадь территории Рижского железнодорожного грузового двора составляет порядка 20,6 га, она расположена в районе Марьина Роща в 5 км от Кремля. Концепция капитальной реконструкции бывшей промзоны заключается в создании с учетом новейших архитектурных и градостроительных тенденций современного городского района столицы.