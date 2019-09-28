Баку, 28 сентября, 2019, 19:32 — ИА Регнум. Проживающий в эмиграции президент Талыш-Муганской автономной Республики Альакрам Гумматзода (Гумматов) сообщил, что один из лидеров Талышского Национального Движения, ученый и журналист Фахраддин Абосзода (Аббасов), находящийся в СИЗО Государственной службы безопасности Азербайджана, проводит недельную голодовку, протестуя против условий содержания, систематического нарушения процессуальных норм со стороны следствия, искусственного продления его содержания в СИЗО, полной изоляции от общественности, давления на его адвокатов со стороны следствия, нарушения конфиденциальности взаимоотношений между адвокатом и его подзащитным, игнорирования и воспрепятствования его обращениям как в вышестоящие судебные инстанции Азербайджана, так и в Европейский суд по правам человека.

Panorama.am Фахраддин Абосзода (Аббасов)

Состояние здоровья Фахраддина Абосзода (Аббасов) серьезно ухудшилось с момента его ареста и депортации из России в Азербайджан. На него оказывается серьезное психологическое давление (и, возможно, не только психологическое).

Следователи, следуя устоявшейся в Азербайджане практике, отрицают все факты акций протеста в СИЗО со стороны талышского ученого и журналиста.