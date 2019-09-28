Москва, 28 сентября, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в похоронах бывшего президента Франции Жака Ширака, об этом 28 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Sneazynek Жак Ширак

Ширак будет похоронен 30 сентября на кладбище Монпарнас, рядом с могилой своей старшей дочери Лоранс.

Предполагается, что траурная церемония будет проходить в узком семейном кругу, также будут приглашены некоторые друзья бывшего президента, среди которых будет и Путин.

Напомним, Жак Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. Занимал должность главы Французской республики в период с 1995 по 2007 года.