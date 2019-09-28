Мадрид, 28 сентября, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Футбольный мадридский клуб «Реал» опубликовал список игроков, которые могут принять участие в матче седьмого тура испанской Примеры с другой мадридской командой — «Атлетико».

Facebook.com. Лука-Модрич Лука Модрич

В не среди 19 футболистов присутствует хорватский полузащитник клуба Лука Модрич, пропустивший последние четыре игры «Реала» по причине мышечной травмы. При этом в списке из-за травм отсутствуют бразильский защитник «Реала» Марсело, а также полузащитники Иско и Марко Асенсио.

Отметим, матч седьмого тура между мадридскими клубами «Реал» и «Атлетико» состоится 28 сентября на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:00.