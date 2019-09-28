Ливерпуль, Великобритания, 28 сентября, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп считает, что приобретение его командой камерунского защитника Жоэля Матипа стало одной из лучших сделок клуба за последние годы. Его мнение на эту тему 28 сентября приводит The Independent.

(сс) Tim Reckmann Юрген Клопп

«В мире дорогих трансферов подписать игрока вроде Матипа свободным агентом — это невероятно. Возможно, это одна из наших лучших сделок за последние годы», — заявил Клопп.

Также он рассказал, что 28-летний камерунский футболист всегда был невероятно талантлив и уже в 18 лет играл в бундеслиге — а это сильный чемпионат, в составе команды «Шальке 04», выделяясь и став определяющим игроком в защите.

Кроме этого, главный тренер «Ливерпуля» отметил, что, несмотря на то, что Матипа не хватает стабильности — а это бывает у игроков таких габаритов, он всегда рос и развивался.

«У Жоэля сейчас очень хороший период, и пусть он продолжается», — заключил Юрген Клопп.

Отметим, Жоэль перешел в «Ливерпуль» из «Шальке» в 2016 году. В нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в пяти матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) и забил в них один мяч.