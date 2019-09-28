Париж, 28 сентября, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Испанский кик-боксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут французом Хакимом Кетаиба, однако затем, очнувшись, решил, что является победителем в бою, проходившем в Париже. Видео забавного инцидента размещено на Youtube-канале nun tuan anh.

Цитата из к/ф «Огни большого города». реж. Чарльз Чаплин. 1931. США Тяжелый бой

На запечатлённых кадрах видно, что француз нанёс Кеведо несколько точных ударов в голову, в результате чего последний ненадолго потерял сознание и упал на пол ринга. После того как испанец пришёл в себя, он решил, что бой закончился в его пользу и стал приветствовать зрителей как победитель, уходя в противоположную от ринга сторону, из-за чего рефери пришлось его туда возвращать.

Как отметил комментатор поединка, испанский спортсмен оказался полностью дезориентирован и на какое-то время очутился в «параллельной реальности».

Отметим, ранее, 24 сентября, стало известно, что британскому бойцу смешанного стиля MMA Рикки Уайатту понадобилось всего 3 секунды для того, чтобы победить Янника Мезеповса на турнире RAGED.