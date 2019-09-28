Монреаль, Канада, 28 сентября, 2019, 05:00 — ИА Регнум. Полицейские задержали мужчину, который бросил куриное яйцо в премьер-министра Канады Джастина Трюдо в ходе экологической акции в Монреале, передает телеканал CTV.

Хулиганство

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как Трюдо идет среди манифестантов, а затем за его спиной пролетает куриное яйцо. Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать бросавшего. При обыске у него обнаружили шесть куриных яиц. В настоящее время еще не принято решение, предъявлять ли задержанному какие-либо объявления.

Напомним, 27 сентября в Монреале прошла масштабная манифестация с требованиями усилить борьбу с климатическими изменениями. На акции также присутствовала шведский подросток Грета Тунберг.