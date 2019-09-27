Москва, 28 сентября, 2019, 01:11 — ИА Регнум. Заявление бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили о планах Владимира Путина восстановить Советский Союз в течение пяти лет абсурдно, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Саакашвили обвинил Россию в планах к 2024 г. «воссоздать СССР» , присоединив Грузию, Армению, почти всю Украину и т.д. Саакашвили хотел напугать, а вызвал недоумение. Не только планов таких нет, но это и неосуществимо. Подобные заявления — для параноиков. Вменяемые не поверят», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили заявил 27 сентября о планах российского президента Владимира Путина присоединить Белоруссию, Молдавию, Армению, Грузию и «основную часть Украины, кроме западной», к России и таким образом воссоздать СССР.