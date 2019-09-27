Бостон, США, 28 сентября, 2019, 00:44 — ИА Регнум. В американском городе Лоуренс (штат Массачусетс) местные власти проводят эвакуацию жителей из-за утечки газа, сообщает агентство Associated Press.

(сс) Jason Lawrence Скорая помощь

Из-за утечки газа были эвакуированы жители 150 домов в городе. Позднее утечка газа была обнаружена и ликвидирована. Губернатор штата Массачусетс Чарли Бейкер не смог объяснить причины утечки газа, однако подчеркнул, что в настоящее время неисправность устранена и угрозы для жителей больше не представляет.

По данным полиции, в результате происшествия не было пострадавших, а также не произошло взрывов или пожаров. По факту произошедшего проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в городе Лоуренс штата Массачусетс произошла серия взрывов бытового газа. В результате происшествий погиб один человек, еще 13 получили ранения.