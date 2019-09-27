Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2019, 23:21 — ИА Регнум. США игнорируют призыв России принять заявление о недопустимости ядерной войны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Настораживает затянувшееся отсутствие ответа на наше предложение, сделанное американским коллегам ещё год назад, принять на высшем уровне российско-американское заявление о неприемлемости и недопустимости ядерной войны, в которой по определению не может быть победителей», — заявил Лавров.

«Призываем всех членов ООН поддержать эту инициативу», — подчеркнул он.

Министр также выразил озабоченность нежеланием американской стороны искать решения по продолжению политики разоружения между Россией и США.