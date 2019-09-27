Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Причина того, что мировому сообществу всё сложнее объединять усилия для решения различных задач, заключается в нежелании Запада смириться со снижением своей роли в международных отношениях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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«На наш взгляд, причина нынешнего положения дел заключается в нежелании стран, которые объявили себя победителями в холодной войне, считаться с законными интересами всех остальных государств, нежелания принять реалии объективного хода истории», — заявил Лавров. По его мнению, Западу трудно «смириться с тем, что длившееся веками доминирование в мировых делах стремительно тает».

«Появились и укрепляются новые центры экономического роста и политического влияния. Без них не найти устойчивого решения глобальных проблем, совладать с которыми можно лишь на прочной почве Устава ООН через баланс интересов всех государств», — подчеркнул он.