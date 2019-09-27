Тбилиси, 27 сентября, 2019, 21:42 — ИА Регнум. 27 сентября экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин собирается воссоздать СССР. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Владимир Путин решил к 2024 году восстановить Советский Союз и планирует присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Белоруссию, основную часть Украины, кроме западной»

Саакашвили считает, что действия Москвы являются частью особого плана российского лидера.

«Частью этого плана на данном этапе является заставить эти страны объявить нейтралитет и ослабить их политических лидеров. Горы, которые сейчас за вами, больше не будут разделять две страны, это будет единое государство, где спокойно будут передвигаться их солдаты, приезжать их чиновники, чтобы руководить нами. Мы будем наливать им вино, развлекать, лизать ноги и станем опять рабами»

Экс-президент призвал грузинскую молодежь встать на защиту страны против этого плана.