Рим, 27 сентября, 2019, 19:02 — ИА Регнум. 89% жителей Италии выразили готовность отказаться от приобретения товаров, упакованных в неперерабатываемый пластик, сообщает информагентство ANSA в пятницу, 27 сентября, со ссылкой на опрос Piepoli.

Одноразовый пластик

Отказаться от использования личных автомобилей готовы лишь 53% опрошенных.

О масштабных лесных пожарах в разных частях света осведомлены 93% граждан. 77% считают их основной причиной глобальное потепление. Организованные соратниками Греты Тунберг акции протеста поддерживают 71% респондентов.