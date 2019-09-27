Вашингтон, 27 сентября, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Предложение властей Ирана отменить все санкции для начала диалога Вашингтона и Тегерана было встречено отказом, заявил 27 сентября президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Об этом американский президент сообщил на своей странице в Twitter.

«Иран хотел, чтобы я отменил все наложенные на них санкции для того чтобы встреча с ними стала возможна. Я, конечно, ответил отказом», — написал Трамп.

Напомним, ранее иранский президент Хасан Рухани сообщил о своем предложении по условиям начала переговоров США и Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон в одностороннем порядке вышел из многостороннего договора по иранской ядерной программе, бездоказательно обвинив Тегеран в тайных работах над ядерным оружием. На данный момент противостояние Ирана и США продолжает нарастать.