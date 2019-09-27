Санкт-Петербург, 27 сентября, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Количество должников по квитанциям за капитальный ремонт в Петербурге составило порядка 400 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в Фонде капремонта.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

Из указанного числа большинство — более 365 тыс. человек — должны за ремонт жилых помещений, остальные задолжали за нежилые.

До конца 2019 года Фонд намерен взыскать 150 млн рублей с собственников в качестве текущей и просроченной задолженности. При этом почти такую же сумму — 148 млн рублей — удалось взыскать за 9 месяцев текущего года.

«Таким образом, за весь 2019 год планируется получить порядка 300 млн рублей задолженности, накопившейся как в прошлые периоды, так и в этом году. В октябре и ноябре будет направлено 111 600 долговых квитанций, аналогичный транш в количестве 167 400 претензионных и долговых квитанций был уже разослан, в Фонд начинают поступать оплаты», — уточнили в фонде.

На начало года общая сумма просроченной задолженности составляла 1,37 млрд рублей. В 2018 году ее удалось сократить на 20 млн рублей.

Помимо рассылки долговых счетов, Фонд подает и в суд. В должниках оказались и федеральные, и региональные госорганы. Например, подведомственные организации Министерства обороны накопили долг более чем в 80 млн рублей.

Добавим, в Петербурге взнос на капремонт составляет от 4 до 5 рублей за квадратный метр в зависимости от типа и возраста дома. В 2019 году с граждан собрали пока 3,9 млрд рублей.