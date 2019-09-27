Москва, 27 сентября, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Госпитализированный 27 сентября актёр Актёр Виктор Балабанов рассказал о своём состоянии после госпитализации рассчитывает быть выписанным из больницы через несколько дней и продолжить работу. Об этом он сообщил агенству «Москва».

Victorbalabanov Актёр Виктор Балабанов

Актёр уточнил, что попал в больницу из-за проблем сердцем, которые наблюдаются у него с детства из-за осложнений после ангины.

«Самое главное, что сейчас у меня самочувствие нормальное, бодрое. Готов выходить на сцену, в фильмах сниматься, участвовать в новых проектах», — сказал Балабанов.

По его словам, врачи сообщили, что «если всё будет нормально, то дней через пять выпишут».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что Виктор Балабанов был экстренно доставлен в одну из столичных клиник. 66-летний актёр известен широкому зрителю по ролям в таких телесериалах, как «Глухарь», «Солдаты», «Зверобой», «Следствие вели», «Профиль убийцы».