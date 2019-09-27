Лондон, 27 сентября, 2019, 15:30 — ИА Регнум. КНДР использует британские суда для контрабанды угля, сообщает британская газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Согласно опубликованным данным, 30 января британское судно Lucky Star было замечено в северокорейском порту Нампхо.

Известно, что автоматическая идентификационная система судна не работала на протяжении шести дней. Отмечается, что Lucky Star активировала данную систему после выхода в Жёлтое море и взятия курса на порт китайского города Жунчэн.

По данным The Times, за четыре месяца британские суда были замечены в КНДР дважды.

Кроме того, согласно спутниковым снимкам, в сентябре 2018 году британское судно Lucky Star было замечено у берегов Вьетнама во время перегрузки угля на неизвестные суда.

Издание отмечает, что помимо Lucky Star за контрабандой были замечены еще три судна, включая Asia Bridge и Surplus Ocean №1, зарегистрированные на подставные компании в Великобритании.