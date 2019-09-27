Ташкент, 27 сентября, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому в стране снижается ряд налогов, документ принят в целях обеспечения стабильности потребительского рынка, создания условий для повышения конкурентоспособности отечественных производителей, а также формирования непрерывной «цепочки» налога на добавленную стоимость.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Снизить с 1 октября 2019 года ставку налога на добавленную стоимость с 20 до 15 процентов», говорится в указе.

Правительству Узбекистана поручено при подготовке проекта государственного бюджета Республики Узбекистан на 2020 год предусмотреть снижение ставки единого социального платежа с 25 до 12 процентов для государственных предприятий, юридических лиц с долей государства в уставном фонде (уставном капитале) в размере 50 процентов и более, а также для юридических лиц, в уставном фонде (уставном капитале) которых 50 процентов и более принадлежит юридическому лицу с долей государства 50 процентов и более, и их структурных подразделений.

Указом регламентировано установление базовой ставки налога на прибыль юридических лиц в размере 15 процентов с сохранением ставки налога на доходы, выплачиваемые в виде дивидендов, отмена упрощенного порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.

«Определить, что с 1 октября 2019 года сумма единого налогового платежа, ранее зачисляемая во внебюджетный пенсионный фонд при министерстве финансов Республики Узбекистан, зачисляется в бюджеты Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и города Ташкента», — следует из указа.

Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра страны Абдуллу Арипова и советника президента республики Равшана Гулямова.