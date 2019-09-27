Вашингтон, 27 сентября, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не готов отражать атаки роев небольших беспилотников и ракет малой дальности, подобных тем, которые поразили нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этомпишет американский военный ресурс Breaking Defense.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Заявление на данную тему сделал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд. В своей речи он прямо не указал на инцидент в Саудовской Аравии, имевший место 14 сентября 2019 года, но параллели были очевидны. Это прозвучало на мероприятии Центра анализа европейской политики в Вашингтоне 23 сентября 2019 года.

По словам Руда, «угроза, с которой мы сталкиваемся, развивается быстрее, чем контрмеры, давая нашим противникам, таким как Россия и Иран, некоторые асимметричные преимущества».

Руд также сказал, что угрозы от такого оружия и тактики развиваются быстрее, чем способность НАТО перестроить противоракетную оборону и радиолокационные системы для обнаружения и поражения небольших, быстро движущихся объектов.

По мнению заместителя министра обороны США, работу в области противодействия этим угрозам в рамках НАТО надо сделать приоритетной и уделить ей больше внимания.