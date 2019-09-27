Геленджик, Краснодарский край, 27 сентября, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Гостиница Kempinski Grand Hotel в Геленджике Краснодарского края выставлена на продажу. Гостиница принадлежит ЗАО «Инвестгрупп», торги по продаже 100% акций которого назначены на 24 октября, стартовая цена составляет 661,5 млн руб.

Photo-market.bir.ru Kempinski Grand Hotel

По информации «Ведомости», объекты, которыми владеет ЗАО «Инвестгрупп» — Kempinski Grand Hotel и апарт-комплекс «Сады морей» в Геленджике — строила компания «Отель девелопмент», кредит на строительство в 400 млн долларов был предоставлен ВЭБ. Однако позже у компании возникли сложности с обслуживанием кредита, в 2017 году была инициирована процедура банкротства. Общий долг компании, по данным источника издания, составляет около 27,9 млрд рублей.

При этом, по словам представтеля ВЭБ, покупатель «Инвестгрупп» не получит прав на Kempinski Grand Hotel и «Сады морей», так как продающаяся компания тоже находится в процедуре банкротства. По оценке экспертов, Kempinski Grand Hotel входит число самых качественных гостиниц в Геленджике, однако из-за долга инвестиции могут оказаться слишком «длинными».