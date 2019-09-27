Стамбул, Турция, 27 сентября, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 сотрясло здания и повредило две мечети в Стамбуле в четверг, 26 сентября. Восемь человек получили ранения, неопасные для жизни, передает агентство Reuters со ссылкой на данные Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Жители Стамбула, крупнейшего города Турции с населением 15 миллионов, почувствовали, что при подземных толчках здания начали раскачиваться. Была проведена эвакуация ряда офисов и школ.

«От землетрясения все сильно затряслось в начале, а затем продолжилось, возможно, потому что здание очень высокое», — сказал 27-летний Озге Эткан, сотрудник финансовой фирмы в стамбульском районе Левент, где люди выбежали изо всех строение и толпились на улице.

Подземный толчок был зафиксирован на глубине 12,6 км, сообщили в обсерватории Кандилли и Институте исследований землетрясений. По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 70 км к западу от Стамбула в Мраморном море, к югу от города Силиври.

«Несмотря на то, что это землетрясение имеет магнитуду, которую можно считать серьезной, мы пока не получили трагических новостей, только о некоторых небольших повреждениях», — сказал президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции.

Он также сообщил, что восемь человек получили травмы, им оказана медицинская помощь.