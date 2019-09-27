Москва, 27 сентября, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Текущая неделя для рынка нефти оказалась не столь шокирующей и шоковой, как предыдущая. Цены начали корректироваться вниз, поскольку обстановка с атакованным НПЗ Саудовской Аравии стала более ясной, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Несмотря на то, что повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за проведенные атаки, но стрелки были переведены в сторону Ирана. К концу сентября 2019 года почти не было сомнений в том, что духовное руководство Ирана действительно управляло динамикой трансформации региона Персидского залива.

Суть региональной стратегии Ирана — включая спонсируемую Ираном роль беспилотных летательных аппаратов хуситов, которые произвели атаки на нефтяных объектах Саудовской Аравии 14 сентября 2019 года, — становилась все более очевидной, поскольку шок от этих ударов начал поглощаться.

Иран играл в мастерскую игру, деликатно балансируя между публичной конфронтацией с США в Персидском заливе и реальным поиском статуса региональной державы.

Нанесенный Ираном удар по Саудовской Аравии и последующие угрозы США послужили как демонстрацией бессилия Саудовской Аравии и ее опекунов, так и отвлечением внимания от решающего и успешного иранского подъема на Запад к Средиземному морю.

25 сентября США наложили санкции на ряд фирм и руководителей китайских танкеров за транспортировку иранской нефти в нарушение санкций США в отношении исламских стран. Нефтяные трейдеры в Азии начали отменять заказы с санкционированными танкерными фирмами, чтобы избежать непреднамеренного вовлечения в санкции.

Трейдеры и судоходные фирмы также не уверены, можно ли разрешить разгрузку нефти, которая в настоящее время перевозится на борту любых танкеров санкционированных фирм, или же она может быть передана танкерам компаний, не подлежащих санкциям.

Учитывая, что данный сценарий был уже отыгран рынком, то цены на нефть будут колебаться в пределах $62 за баррель, для марки Brent будет стремиться протестировать цену $60,82, а сланцевая нефть марки WTI будет торговаться в пределах $56 за баррель», — полагает эксперт.

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