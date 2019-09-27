Москва, 27 сентября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. В России за восемь лет на 17% уменьшилось число граждан, делающих домашние заготовки на зиму. Таковы данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Соленья

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Имеют загородные дачи или приусадебные участки 43% граждан РФ. В 2011 году заготавливали на зиму дачный урожай 50%, в 2015 году — 47%, а в 2019 году их число снизилось до 33%.

15% заявили о том, что домашние заготовки составляют более половины их общей продуктовой корзины (в 2011 году — 30%), у 37% — от 10% до 29% от общей продуктовой корзины (в 2011 году — 32%).

Потерю интереса к домашним заготовкам эксперты связывают с развитием современной торговли, которая снижает тревожность граждан.

Опрос проведен в августе 2019 года. Опрошены 1500 респондентов в возрасте 18−60 лет и старше во всех федеральных округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России — владельцев земельных участков стали всё чаще воспринимать дачу как место для отдыха, а не для труда.

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