Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон призвал ведущие мировые державы прийти к геополитическому консенсусу вокруг Молдавии, признав ее постоянный нейтралитет. Об этом Додон заявил в выступлении на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Игорь Додон

«Речь идет о позиционировании, о месте Республики Молдова и других государств региона в политическом пазле и стратегических интересах ведущих мировых держав. Мне не нравится использовать военные термины, и это, безусловно, не самое уместное сравнение, но через призму геополитической конфронтации в регионе легко просматривается сходство с понятием terra nullius», — сказал президент Молдавии.

Он отметил, что хотя с момента замораживания вооруженного конфликта на Днестре в 1992 году на этой территории не рвались снаряды, конфронтация между основными геополитическими игроками в целях улучшения своих позиций в регионе не прекращалась: «Все эти годы между великими силами не было консенсуса в отношении Республики Молдова».

Додон подчеркнул, что Молдавия — полиэтническое государство, и «вследствие исторических событий последних веков геополитические предпочтения нашего населения почти поровну делятся между Востоком и Западом, между Российской Федерацией и Западом».

«Эта существенная и сохраняющаяся многие годы особенность свела к нулю неуклюжие и, прямо скажем, авантюрные стратегии по привлечению Молдавии к союзничеству с одними против других. Всякий раз, когда наши политики и национальные элиты позволяли втянуть себя в такие действия, стране приходилось дорого платить. Сначала — кровью и распадом в результате вооруженного конфликта в приднестровском регионе страны, затем — уже на протяжении десятилетий — экономической и социальной деградацией», — добавил он.

В продолжение всех 28 лет независимости Молдавии диаметрально противоположные геополитические предпочтения, по его словам, были причиной разделения и раскола молдавского общества. «Этим умело спекулировали различные политические силы — исключительно в интересах, чуждых нашему народу», — сказал Додон.

Сейчас, по его словам, в Молдавии правит коалиция партий с диаметрально противоположными доктринами и геополитическими предпочтениями: «Это исключительный случай в международной политике, когда несколько геополитических сил объединились против преступного режима, который захватил целое государство».

Решением многих проблем в регионе, по его мнению, может стать сбалансированная внешняя политика Молдавии и международное признание и соблюдение статуса ее нейтралитета: «Этот статус закреплен в Конституции нашего государства. Мы не хотим, чтобы нас рассматривали как нейтральную территорию, — это нечто иное, чем нейтральное государство. Любая попытка поставить под сомнение этот статус является недружественным актом в адрес народа Республики Молдова, ведь такие подходы еще более обостряют внутренние разногласия в стране».

Это, по его мнению, касается и перспектив решения молдавско-приднестровского конфликта: «Наша цель и наш абсолютный приоритет — решение приднестровской проблемы — достижимы только при условии сохранения статуса военного нейтралитета Республики Молдова».

Президент Молдавии приветствовал инициативу России по возобновлению процесса уничтожения боеприпасов, хранящихся на складах в Приднестровье. «Этот важный шаг впервые после 2003 года может стать решающим в достижении геополитического консенсуса по вопросу политического урегулирования приднестровской проблемы и повышения безопасности в регионе», — сказал Додон.

Великие державы, по его словам, сегодня имеют хороший шанс внести решающий вклад в урегулирование замороженного конфликта и создать положительный прецедент для решения десятков подобных ситуаций по всему миру.