Лондон, 27 сентября, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Представители испанского частного охранного предприятия (ЧОП), охраняющие посольство Эквадора в Лондоне, проводили слежку за основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем для американских спецслужб. Об этом 27 сентября сообщает газета El Pais.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

По данным издания, владелец охраняющей посольство Эквадора компании Undercover Global S. L. Давид Моралес, предположительно, передал ЦРУ видео‑ и аудиоматериалы, на которых были записаны встречи Ассанжа со своими помощниками и адвокатами. В настоящее время из-за передачи данных сведений в отношении Моралеса в Испании ведётся уголовное расследование.

При этом отмечается, что заявление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца компании Undercover Global S. L. представил сам Ассанж. В нём Моралес и его охранное предприятие обвиняются во вмешательстве в частную жизнь, отмывании денежных средств, взяточничестве и других преступлениях.

Также уточняется, что слежка за основателем WikiLeaks усилилась после прихода к власти в Эквадоре президента Ленина Морено.

Отметим, Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, однако в апреле 2019 года был выдан британской полиции и в настоящее время находится в тюрьме строгого режима в Лондоне.