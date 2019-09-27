Белград, 27 сентября, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что число стран, признавших независимость Косово, сократится к концу года, и, таким образом, останется менее половины государств от всего мирового сообщества, которые признают суверенитет Косово. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Archive.government.ru Ивица Дачич

Дачич отметил, что в Нью-Йорке на полях саммита Генеральной Ассамблеи ООН (Организации Объединенный Наций) сербской делегации удалось провести переговоры на тему отзыва признания независимости Косово с представителями 53 государств. По его словам, в ближайшие два дня это число увеличится в два раза.

«Президент говорил с представителями некоторых государств о стратегических вопросах, диалоге с Приштиной, но было также много встреч, посвященных конкретно статусу Косово и Метохии. Я могу открыто сказать, как объявил президент, что наши граждане могут быть уверены, что в предстоящий период увеличится число стран, которые отзовут или «заморозят» решения о признании Косово», — подчеркнул Дачич.