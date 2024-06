Берлин, 27 сентября, 2019, 09:40 — ИА Регнум. На саммите Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке Германия выдвигает шесть инициатив для совместного решения глобальных проблем. Они представлены на официальном сайте министерства иностранных дел ФРГ.

Гуманитарный призыв к действию (Humanitarian Call for Action). Во многих конфликтах по всему миру срочно необходима гуманитарная помощь. Этой инициативой Франция и Германия хотят предложить конкретные меры и лучшие практики для укрепления и более эффективного применения международного гуманитарного права во всем мире. В частности, речь идет о содействии гуманитарным организациям в осуществлении их деятельности.

Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве (Paris Call for Trust and Security in Cyberspace). Открытость и способность сетевого пространства к коммуникации между людьми должны защищаться. Правительство ФРГ привержено созданию международных правил в киберполитике. Этот призыв — к установлению обязательных правил поведения в интернете для обеспечения стабильности и мира в киберпространстве.

Международное партнерство для информации и демократии (International Partnership for Information and Democracy). Оно устанавливает цели и принципы обеспечения свободного, плюралистического и качественного освещения, несмотря на изменения, вызванные новыми возможностями цифровой связи. В числе прочего речь идет о борьбе с подрывом демократии путем фейковых новостей. Присоединившиеся к нему государства обязываются защищать свободу прессы и защищать журналистов.

Совместная позиция Группы друзей по климату и безопасности (Joint Position of the Group of Friends on Climate and Security). Германия заявляет: изменение климата ставит совершенно новые вызовы перед внешней политикой и политикой безопасности. Важно, чтобы ООН занималась этим вопросом на постоянной основе. Совместная позиция требует регулярного контроля со стороны ООН.

Инициатива «Равенство в центре» («Equality at the Center» Initiative). Права женщин относятся к правам человека, за них Германия сражается по всему миру. В рамках инициативы, разработанной «Большой семеркой» совместно с ЮНЕСКО, планируется обеспечить доступ к образованию девушек и девочек из стран африканского субсахарского региона. Несмотря на мировой прогресс, еще 130 млн девочек лишены возможности посещать школы.

11 принципов летальных автономных систем оружия (11 principles on Lethal Autonomous Weapons Systems). Системы оружия будущего нуждаются в новых международных правилах. В частности, Германия выступает за запрет смертельных автономных систем оружия, так называемых роботов-убийц. Впервые одиннадцать руководящих принципов, разработанных Францией в соответствии с Конвенцией ООН об оружии, представляют государствам конкретные руководящие принципы работы с роботами-убийцами.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая перед ООН 25 сентября, министр иностранных дел Германии Хайко Маас призывал к международному сотрудничеству ради решения глобальных задач и подчеркнул особую роль Германии на международной арене.