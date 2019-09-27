Новосибирск, 27 сентября, 2019, 06:04 — ИА Регнум. В восьми из девяти проверенных образовательных организаций Калининского района Новосибирска выявлены нарушения законодательства о качестве и безопасности продуктов питания, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области.

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Проверку проводили сотрудники прокуратуры совместно со специалистами ветеринарного надзора.

Она показала, что в складских помещениях не соблюдается режим хранения продуктов питания, а продукция не соответствует требованиям ГОСТ.

В отношении поставщика ТД «Милкград» и двух изготовителей НВП «Сибагропереработка» и «Молочный комбинат Вита» возбуждены административные дела за «Нарушение требований технических регламентов» (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).

Должностные лица пяти детских садов и трёх школ за нарушение условий хранения круп привлечены к административной ответственности (ст. 7.18 КоАП РФ).

Всего внесено 12 представлений об устранении нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечены десять должностных лиц, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечены 11 лиц. Как уточнили в прокуратуре, к настоящему времени нарушения устранены, проверки продолжены.