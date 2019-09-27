Нижний Тагил, Свердловская область, 27 сентября, 2019, 05:28 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

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В управлении уточнили, что мужчине предъявлено обвинение. Санкция по инкриминируемой ему статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, преступление произошло в Нижнем Тагиле 1 сентября 2019 года в квартире дома по улице Каспийская. В тот день гражданин, будучи в пьяном виде, достал кухонный нож и угрожал им сотруднику полиции, находившемуся при исполнении своих обязанностей.