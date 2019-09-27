Биробиджан, 27 сентября, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Ситуация в медицине Еврейской автономной области остаётся «аховой», об этом рассказала заведующая биробиджанской областной поликлиники Светлана Разуваева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. В больнице. 1910

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По словам руководителя медицинского учреждения, в настоящее время в поликлинике на 33 терапевтических участках ведут приём шесть терапевтов и один фельдшер. Ещё несколько медработников находятся в отпусках и на больничном.

«Из-за колоссального кадрового голода у нас трудно попасть на приём», — рассказала Светлана Разуваева изданиюЕАОmedia.

Медучреждение тесно сотрудничает с медицинскими образовательными учреждениями, однако, как считает заведующая областной поликлиники, вероятность того, что люди после окончания заведения придут работать, крайне низка.

«Сроки, когда решится проблема, назвать сложно. Ситуация аховая, и в ближайшее время она, конечно, не изменится», — поделилась заведующая.

Как сообщало ИА REGNUM, только 34% жителей ЕАО считают медицину доступной, остальные уверены, что попасть на приём к врачу практически невозможно.