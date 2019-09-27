Хабаровск, 27 сентября, 2019, 03:47 — ИА Регнум. Возгорание в воинской части, расположенной в Хабаровске, ликвидировано, пострадавших нет, сообщает 27 сентября пресс-служба Восточного военного округа.

ГУ МЧС РФ по Саратовской области Тушение пожара

Как следует из сообщения, возгорание возникло утром 27 сентября в неиспользуемом здании бывшей столовой, расположенном на территории одной из воинских частей. Причиной послужило короткое замыкание в электропроводке.

К настоящему времени пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Ранее сообщалось о возникшем в помещении столовой воинской части возгорании на площади 300 кв. метров.

Напомним, что, по данным управления МЧС России по Хабаровскому краю, за прошедшие сутки в регионе было потушено 14 пожаров (три — в жилом секторе), для чего привлекались 188 человек и 48 единиц спецтехники.