Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2019, 01:07 — ИА Регнум. Российская сторона подготовила более трёх тысяч военнослужащих для армии ЦАР за последние полтора года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН.

hdptcar В Центрально-Африканской республике

«С ведома Комитета СБ ООН 2127 для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия, последняя — в этом месяце», — добавил Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров 26 сентября выступил на заседании Совета Безопасности ООН «Мир и безопасность в Африке: партнёрство во имя укрепления регионального мира и безопасности», где отметил, что на африканском континенте наблюдаются успехи в сокращении вооружённых конфликтов.