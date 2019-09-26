Москва, 26 сентября, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Как минимум три человека пострадали в результате драки со стрельбой на территории общежития на юге Москвы. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

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Инцидент произошёл вечером в районе Чертаново в общежитии на улице Красного Маяка. В результате бытового конфликта возникла драка, затем один из участников драки открыл стрельбу, предположительно, из травматического оружия.

В результате конфликта со стрельбой пострадали три человека, один из пострадавших получил огнестрельное ранение в ногу. Стрелявший скрылся с места происшествия.

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего.

Ранее ИА REGNUM о трёх пострадавших в результате конфликта со стрельбой в кафе города Омска. Двое стрелявших скрылись с места происшествия, пострадавшие госпитализированы.