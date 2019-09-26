Лондон, 26 сентября, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Английская The Times сообщила о том, что богатейшая женщина России оставила свой пост в руководстве благотворительного фонда мэра Лондона. Журналисты указывают, что у Батуриной были хорошие отношения как с нынешним мэром Садиком Ханом, который вместе с ней торжественно открывал детскую образовательную программу и делал селфи, так и с предыдущим мэром, а ныне премьер-министром Великобритании, харизматичным Борисом Джонсоном.

Pinskibob Елена Батурина

Именно Джонсон впервые привел ее в лондонскую городскую благотворительность, с которой Батурина сотрудничала с 2015 года.

Причина ухода Батуриной, однако, связана с событиями, весьма далекими от туманного Альбиона — разбирательствами в Испании вокруг бывшего главы правительства Родриго Рато, который подозревается в финансовых махинациях. Одной из компаний, нанятых Рато, руководит адвокат Доминго Руиз, который по совместительству работает членом совета директоров собственного благотворительного фонда Батуриной BE OPEN.

Как известно, британская пресса никогда не спускает известным персонам ни малейшего промаха. Несмотря на то, что в статье не содержится ни обвинений, ни доказательств, этой цепочки испанских знакомств хватило для предъявления вопросов к благотворительной работе фонда мэра, после чего Батурина приняла решение покинуть его ряды.

Мэрия проводила ее трогательным сообщением: «Елена Батурина вышла из числа попечителей Фонда мэра Лондона по обоюдному согласию сторон, проработав в составе совета два года. Мы благодарны за ее поддержку, которая позволила нам помогать более 35 тысячам юных лондонцев из малообеспеченных семей ежегодно». Учитывая, что только один из упомянутых в статье грантов, перечисленных Батуриной в пользу благотворительного фонда мэра, составил 138 тысяч фунтов, их сожаления более чем понятны.