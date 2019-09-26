Москва, 26 сентября, 2019, 19:03 — ИА Регнум. Бывший волонтер штаба Алексея Навального Александр Туровский снова выступил с критикой работы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

«Я тут узнал, как прошло совещание Навального после возвращения из США, естественно он там не только бегал и развлекался. Нужны отчёты, митинг должен быть очень крупным и Крутым, поэтому нужно больше призывов от звёзд, артистов, используем дело Устинова. На Бортич, которая призвала участвовать в мероприятии якобы выделили миллион. Указание Волкову, который сейчас тоже за границей, не только Светову помочь финансово на нормальную сцену и колонки, но и повторить успех митинга, когда призвал Дудь, Оксимирон и тд. Кстати тогда звёздам типа фейса и кровотостока выделили внимание! В 10 раз больше денег, то есть при стоимости в 800 тыс рублей они получили по 8 млн. Поэтому денег не жалеть!», — написал Александр Туровский на своей странице в соцсети.

«Следующая важная история от Любы Соболь, Навальный ее поддержал! Найти очередного терпилу, который за всех пострадает! Может дать слово кому из новых активистов на митинге, но чтоб он призвал всех несогласованно погулять до Мэрии или Кремля. Ничего сказал Лёша, мы ему жрачки нормальной передадим на кичу, адвокатов наймём, оплатим перелёт до Турции. Терпиле типа хватит. Так что рассаживаемся поудобнее и смотрим продолжение грустного спектакля! Бизнес, ничего личного. Также было и со мной, ничего потерпит, посидит, все же ради России, которая будет свободной», — подчеркнул бывший активист ФБК.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Туровский в прошлые годы на добровольной основе работал в московском штабе Алексея Навального, а летом этого года выступил с громкими обвинениями в адрес своего бывшего шефа.

Ранее Александра Туровского задержали и оштрафовали за сопротивление полиции, а Навальный, вопреки своим обещаниям, не оказал ни ему, ни другим задержанным никакой поддержки.

Александр Туровский вслед за Сергеем Удальцовым и рядом других бывших союзников Алексея Навального намекал, что тот намеренно создает провокационные ситуации.

Не сочувствующие Алексею Навальному оппозиционеры обвиняют его в использовании «украинской модели»: популизм в соцсетях, ставка на молодежь, кулуарные договоренности с отдельными «башнями Кремля», создание — во имя шумового эффекта — провокационных ситуаций безотносительно их политического смысла и числа задержанных.

Как ранее отмечало ИА REGNUM, цель организации Алексеем Навальным митингов состоит в том, чтобы, «максимально раскачав медиа-поле с помощью аффилированных «селебретиз», создать в узком сегменте оппозиционно настроенных жителей столицы локальный всплеск паранойи. На этой волне можно повысить численность митинга и потом бросить обманутых простачков на Росгвардию — самим попутно отстранившись, дабы не загреметь в ИВС».

«Где гарантия того, что на сцену воскресного митинга, как во время одной из прошлых акций, не поднимется провокатор, который призовет на несанкционированное шествие?» — подчеркивает в своем материале аналитик ИА REGNUMМарат Крайнов.

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