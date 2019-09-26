Лондон, 26 сентября, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Управление гражданской авиации Великобритании отчиталось о ходе «репатриации» клиентов обанкротившегося туроператора Thomas Cook из-за рубежа, 26 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Согласно заявлению, на четверг запланировано возвращение 16 тыс. туристов, «застрявших» за рубежом из-за банкротства компании.

С начала программы помощи в понедельник 23 сентября в Великобританию возвращены уже 30% британских клиентов Thomas Cook.

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