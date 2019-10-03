Москва, 3 октября, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сам виноват в том, что теперь каждое действие России на Курильских островах воспринимается японским обществом как оскорбление и повод для нездорового беспокойства. Как Абэ удалось добиться такого эффекта и что ему теперь с этим делать, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Японский премьер действительно создал себе проблему своим неумеренным оптимизмом, который он транслировал по поводу «северных территорий». Улыбчивое лицо своего премьер-министра создало у граждан Японии обманчивое впечатление, что Курилы у них практически в кармане, а президент России готов пройти до конца по той тропе, с которой сошел в свое время советский генсек Никита Хрущев.

А ведь и нынешние переговоры между Москвой и Токио дошли до той же логической развилки, когда развитие отношений напрямую стало увязываться российским МИДом со статусом Японии как военного союзника США. А тут уж самому Токио стало тесновато, ведь со статусом американского сателлита он по своей воле расстаться не может. Поэтому теперь остается возмущаться: то поездками российских высоких официальных лиц на Курилы, то строительством рыбозавода на Шикотане.

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