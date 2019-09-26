Москва, 26 сентября, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Поправки в правила противопожарного режима, вступающие в силу с 1 октября, запрещают использование на балконах и лоджиях квартир открытого огня. Об этом сообщает 26 сентября пресс-центр МЧС России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Балконы

«Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц», — говорится в сообщении.

Таким образом, под запретом оказывается курение на балконе, приготовление шашлыков или использование свечей.

Кроме того, руководство досуговых организаций обязано доносить до зрителей противопожарные правила. В сообщении или видеосюжете людям расскажут о действиях при пожаре, путях эвакуации и расположении огнетушителей.

Некоторые изменения касаются объектов торговли и медицинских организаций. Поправки были инициированы МЧС и одобрены правительством.

Читайте также: ГД осенью обсудит законопроект об усилении пожарной безопасности в ТЦ