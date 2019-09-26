Минск, 26 сентября, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Белоруссия зависима от России в поставках углеводородов, однако решает эту проблему. Об этом 26 сентября в Минске заявил украинским СМИАлександр Лукашенко, принимая их в своём «Дворце Независимости» (резиденции президента).

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко сообщил, что изначально Россия настаивала на продаже Украине нефтепродуктов, выработанных из не облагаемой таможенными пошлинами российской нефти на белорусских НПЗ. Однако затем «налоговый манёвр подкинули нам» — «они ввели налог, и нефть подорожала», что вынудило официальный Минск искать альтернативных поставщиков нефти.

Он отметил: «Нас подводят к мировой цене. На что я публично в Питере в последний раз сказал: «Раз так, тогда мы вынуждены будем закупать с рынка нефть».

Лукашенко напомнил, что ранее альтернативная российской нефть закупалась и поставлялась через украинский нефтепровод «Одесса — Броды». Теперь же белорусские предприятия оказались совладельцами участка нефтепровода «Прикарпат Запад Транс» и даже «уже пробную партию прокачали — где-то 8 тысяч тонн», проинформировал Лукашенко.

Однако «самым выгодным оказался маршрут поставок из Гданьска — через Польшу», отметил Лукашенко. Теперь, акцентировал он внимание украинских журналистов, «мы имеем три варианта, просчитываем поставки нефти на свои заводы и, более того — мы эти заводы в этом году в основном модернизируем, они уже будут прибыльными, когда мы купим дорогую нефть в Средиземном или Черном море, или на Балтике».

Лукашенко сообщил, что «25 млн т нефти мы можем сегодня переработать, и мы эту нефть привезём на рынок России», отметив: «Возьмём, допустим, иранскую, американскую, саудовскую, у Арабских Эмиратов».

В итоге, по словам Лукашенко, у Белоруссии три варианта поставок нефти: через Украину, Польшу и Прибалтику (он указал на порты Литвы и Латвии, хотя поставлялась нефть и через эстонскую Муугу). Он считает, что «это не рычаги давления» на Россию, но при этом отметил: «Из четырех ниток нефтепровода «Дружба» мы заберем сначала две и реверсом будем качать».

И сегодня же, 26 сентября зампред белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов подтвердил намерение Минска закупать нефть в Казахстане. По его словам, в октябре Белоруссия подпишет с казахстанской стороной соглашение о поставках нефти на белорусские НПЗ — это запланировано в рамках визита Александра Лукашенко в Нур-Султан.

Сизов отметил, что объёмы в проекте соглашения не указаны — только условия поставок. Он также сообщил, что по итогам девяти месяцев «Белнефтехим» оценивает потери от российского «налогового манёвра» ориентировочно в $240 млн.

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