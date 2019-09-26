Омск, 26 сентября, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Омская область по итогам 2018 года стала самым безопасным регионом в Сибирском федеральном округе (СФО). Об этом губернатор региона Александр Бурков заявил в бюджетном послании областному парламенту.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Омск

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, губернатор поблагодарил за достигнутые результаты правоохранительные органы.

В частности, в регионе за 2018 год распространенность наркомании у подростков уменьшилась почти на 15%. За семь месяцев текущего года число преступлений, совершённых на улицах и в общественных местах, снизилось на 19%.

Бурков поручил областному министерству региональной безопасности представить предложения по стимулированию добровольного участия граждан в охране общественного порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии по итогам 2018 года подростковая преступность выросла на 14%.

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