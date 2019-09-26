Улан-Удэ, , 11:25 — REGNUM По итогам 2018 года подростковая преступность в Бурятии выросла на 14%. Такие данные привели на сессии Народного хурала республики 26 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

«Стабильно высокими остаются показатели суицидальных попыток среди несовершеннолетних. За последние годы больше чем вдвое увеличилось количество родителей, привлеченных за неисполнение обязанностей», — говорится в пояснительной записке к обсуждаемому законопроекту.

Отмечается, что специалисты по работе с подростками работают с большими перегрузками, особенно в отдалённых районах. В результате среди сотрудников наблюдается высокая текучка.

Решить проблему депутаты намерены, увеличив штат комиссий по делам несовершеннолетних. Они одобрили в двух чтениях законопроект, согласно которому с 1 января 2020 года в республике будут введены 22 ставки. На эти цели потребуется 11 миллионов рублей из республиканского бюджета.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, проблему роста преступности невозможно решить, просто увеличив количество сотрудников. По словам врио руководителя СУ СКР по Бурятии Сергея Базарова, на состояние правопорядка в республике оказывают влияние социально-экономические факторы, такие как рост бедности и безработица.

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