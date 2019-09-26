Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2019, 11:18 — ИА Регнум. В Москве не знали, с чем Владимир Зеленский едет в ООН, и это плохо, но то, что у Москвы есть потребность создавать видимость «улучшения» отношений с Украиной — это ещё хуже, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в четверг, 26 сентября, комментируя выступление в ООН президента Украины и сообщения о его встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

President.gov.ua Владимир Зеленский на сессии Генеральной ассамблеи ООН

Как сообщалось ранее, в своем выступлении в ООН Зеленский обвинил Россию в ведении войны против Украины. Также российская и украинская стороны сообщили о кратком диалоге Зеленского и Лаврова.

«Обвинив нашу страну на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в «ведении войны против Украины», Владимир Зеленский, вне всякого сомнения, поступил недальновидно. Ему это дорого будет стоить в части, касающейся отношения к нему и руководства, и граждан России.

Но зададимся вопросом: многие ли у нас этому его заявлению удивились? Нет. Он поступил в соответствии с логикой современной украинской власти и, главное, логикой общего пропагандистского наступления Запада на нашу страну. Этот самый Запад ему издержки и покроет — пусть и не полностью.

Для меня же в этой ситуации выглядит совершенно удивительным тот пропагандистский шум, который накануне этой информационно-политической атаки Киева подняли в российских СМИ по поводу так называемой встречи, которая накануне выступления президента Украины состоялась в Нью-Йорке между ним и министром иностранных дел нашей страны Сергеем Лавровым. Казалось бы, встретились — и встретились на ооновском приёме, парой слов перебросились, так зачем галдеть об этом (это претензия не к Марии Захаровой, она охарактеризовала этот контакт крайне осторожно и правильно сделала)? Зачем называть это «беседой», в ходе которой Сергей Лавров якобы уловил «готовность Зеленского урегулировать конфликт в Донбассе»?

Сегодня Зеленский заявляет, что это был всего-навсего обмен парой фраз «во время какой-то очереди» (видимо, за едой?). Причем он, этот обмен фразами, просто дал украинскому президенту ещё одну возможность сформулировать украинские ультимативные требования к России: «Россия должна отдать Украине её территории». А некий источник в российской делегации назвал этот разговор «вполне деловым».

Итак, я бы не стал называть проведённую Киевом в ООН очередную антироссийскую пропагандистскую операцию «проявлением неопытности». Да и насчёт того, кто в этой истории «подставился», могут быть разные мнения.

Для меня очевидно вот что. В Москве не знали, с чем Владимир Зеленский едет в ООН, и это плохо. И в Москве есть некий комплекс «улучшательства отношений» с Украиной, есть некая потребность создавать (перед кем, интересно?) хотя бы видимость «улучшения». И это ещё хуже», — отметил Михаил Демурин.