Президенту России Владимиру Путину доложили о чрезвычайной ситуации в ЕАО
Биробиджан, 26 сентября, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с членами правительства, на котором ему доложили о ситуации с отопительным сезоном в Еврейской автономной области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Вниманию президента был представлен доклад министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, в котором он подробно остановился на причинах, способствовавших возникновению в ЕАО критической ситуации с началом отопительного периода, а также представил план вывода региона из кризиса. В основе плана — централизация закупок топлива.
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Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская автономная область из средств федерального бюджета для выполнения задач подготовки области к отопительному периоду получила 98 млн рублей.