Санкт-Петербург, 26 сентября, 2019, 02:36 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал обоснованным иск Центробанка России и объявил банкротом лишённое лицензии год назад АО «Международный банк Санкт-Петербурга». Конкурсным управляющим назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Результативная часть решения была объявлена 24 сентября, но в полном объёме документ пока не изготовлен. В отношении банка открыто конкурсное производство.

Без лицензии банк, созданный в декабре 1991 года, остался 31 октября 2018 года. В приказе регулятора уточнялось, что проблемы АО связаны с «использованием рискованной бизнес-модели, в результате чего на её балансе образовался значительный объем проблемных активов». В числе таких активов оказались «производные финансовые инструменты», а также «неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам». У банка возник риск утраты капитала и, чтобы этого не допустить, вводились различные меры воздействия, в том числе временный запрет на привлечение средств от населения. Предпринимаемые меры не помогли, и лицензию отозвали. Ревизия активов, проведенная временной администрацией, работавшей в банке, показала, что финансовая «дыра» в нём превышает 15,5 млрд рублей.

На момент отзыва лицензии в банковской системе России по размеру активов банк занимал 116-е место. До отзыва лицензии основным акционером банка числился глава совета директоров Сергей Бажанов, чья доля составляла 92,28%.

У банка были филиалы в Нижнем Новгороде, Ульяновске, Москве, Новосибирске и Волгограде. Фактическая численность сотрудников к дате отзыва лицензии составляла 169 человек.