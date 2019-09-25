Москва, 25 сентября, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Перенесенный запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур состоится в первой половине октября. Об этом 25 октября сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Mil.ru Старт ракеты-носителя «Протон-М»

Первоначально ожидалось, что «Протон-М» со спутниками на борту будет запущен с Байконура 30 сентября. Запуск является коммерческим и готовится по заказу французского оператора сотовой связи Eutelsat.

Накануне в Роскосмосе сообщили, что запуск отложен в связи с выявленной необходимостью проведения некоторых доработок системы управления разгонным блоком «Бриз».