Ереван, 25 сентября, 2019, 20:31 — ИА Регнум. На основании совокупности достаточных доказательств, добытых в ходе расследования по уголовному делу, расследуемому в Специальной следственной службе (ССС) Армении, касательно происходивших в период с 1 по 2 марта 2008 года в городе Ереван событий, бывшему начальнику полиции Армении Алику Саргсяну предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 308 УК РА), служебном подлоге (ст. 314) и укрывательстве преступления (ст. 334). Об этом сообщает пресс-служба ССС. В отношении Алика Саргсяна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. По делу в качестве обвиняемых уже проходят экс-президент Армении, два бывших главы минобороны, бывший генсекретарь ОДКБ, экс-руководитель администрации президента Армении.

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Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, Алику Саркисяну предъявлено обвинение по ч.2 статьи 308, ч.1 статьи 314 и ч.1 статьи 334. Согласно обвинению, после указанных событий полномочный представитель правительства Армении в ЕСПЧ, с марта 2006 г по совместительству заместитель министра юстиции, а с июля 2008 г. помощник президента Геворк Костанян и помощник президента, с июля 2008 г. заместитель начальника полиции Геворк Мгерян «с целью сокрытия орудий и средств, а также следов особо тяжкого преступления, совершенного президентом Робертом Кочаряном в сговоре с другими лицами, а именно — незаконных действий полиции 1−2 марта 2008 г. и антиконституционного применения ВС Армении, в том числе незаконного использования огнестрельного оружия и представления происшедшего в ЕСПЧ и других международных структурах в правовом свете». Указанные лица злоупотребили своими должностными полномочиями как лично, так и в сговоре с другими лицами, в том числе с назначенным в мае 2008 г. начальником полиции Аликом Саркисяном. С целью осуществления преступных намерений Геворк Костанян и Геворк Мгерян в период с 29 мая по 2 июля 2008 г. посетили административное здание полиции, где по их распоряжению начальник полиции Алик Саркисян созвал совещание с участием начальников всех полицейских служб, имевших отношение к внешней службе в Ереване 1−2 марта. В ходе совещания Костанян и Мгерян представили участникам документ «Рабочий план, вопросы, нуждающиеся в разъяснении» из 25 пунктов, вопросы, касающиеся действий полиции во время указанных событий. Костанян и Мгерян потребовали задним числом составить и ввести в официальный оборот документы, обосновывающие правомерность действий полиции. После совещания Алик Саркисян и группа высокопоставленных полицейских приступили к выполнению поручения.

Бывший на момент 1 марта начальником полиции Айк Арутюнян, замначальника полиции Александр Афян, начальник ГУУР Айк Милитонян, его заместитель Ованес Тамамян и группа служащий полицейских войск задним числом подписали подложные документы, которые предоставили временной комиссии по событиям 1−2 марта, созданной по решению Национального Собрания 16 июня 2008 г., созданной указом президента Сержа Саргсяна группе по сбору фактов и следственному органу, и сообщили не соответствующие действительности, но аналогичные документу, ложные показания. Помимо этого, для придания законности действиям полиции группа полицейских задним числом от 29 февраля 2008 г. составила, подписала и внесла в оборот ложные документы о том, что якобы отдельные подразделения получили сведения о наличии у участников митинга огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств. С этой целью Костанян и Мгерян посетили Саркисяна и принудили группу полицейских составить задним числом документ по данным оперативной работы на месте (площадь Свободы). Затем был составлены подложные документы — протокол якобы состоявшегося в кабинете Александра Афяна оперативного совещания 29 февраля, утвержденный начальником Управления полиции Еревана Нерсесом Назаряном план обеспечения общественного порядка на Театральной площади во время проведения осмотра полицейскими, и еще целый ряд документов.

Учитывая, что присутствие служащих ВС на площади Республики утром 1 марта было зафиксировано при помощи видеосъемки, с целью сокрытия этого факта, по принуждению Костаняна, был выдуман и представлен следственному органу подписанный задним числом Айком Арутюняном приказ 313 — А, согласно которому якобы была создана группа в составе 18 служащих во главе с замначальника штаба, начальником оперативного отдела Артуром Дастаковым. Группа якобы дислоцировалась в N-ской части полицейских войск и осуществляла надзор за морально-психологическим состоянием служащих. Однако, утверждает следствие, такой группы не существовало вовсе. В оборот была пущена ложная версия о том, что якобы транспортные средства с номерными знаками МО перевозили полицейских служащих.

Для придания законности выдворения митингующих с площади Свободы на рассвете 1 марта, применения силы, разгона мирного митинга, а также присутствия служащих ВС, ряд высокопоставленных должностных лиц полиции предоставил ложные данные комиссии НС и группе по сбору фактов. Кроме того, Алик Саркисян предоставил ложные данные о том, что во время указанных событий служащими полицейских войск применены боевые трассирующие патроны калибра 5,45 мм в количестве 1405 штук. На запрос группы по сбору фактов Алик Саркисян заявил о том, что якобы была необходимость, исходя из событий утра 1 марта, в дополнительных полицейских силах, для оперативной дислокации которых по просьбе прежнего начальника полиции Айка Арутюняна Министерство обороны предоставило транспортные средства с водителями.