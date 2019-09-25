Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2019, 19:34 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани в выступлении на Генассамблее ООН обвинил США в «экономическом терроризме» и «международном пиратстве», 25 сентября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Рухани также заявил, что Иран не будет вести переговоров по новому ядерному соглашению, пока с него не будут сняты односторонние санкции Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, Рухани отказался от переговоров с президентом США Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН.

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